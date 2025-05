Barcelona otwiera drzwi. Kto sięgnie po zapomniany talent?

FC Barcelona ma twardy orzech do zgryzienia z Ansu Fatim. Mundo Deportivo przekazało natomiast, że Katalończycy otrzymali już pierwszą ofertę w sprawie zawodnika.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

AS Monaco zarzuciło sieci po Ansu Fatiego

FC Barcelona nie ukrywa tego, że dąży do zakończenia współpracy z Ansu Fatim. W przeszłości zawodnik był często porównywany z Lionelem Messim. Był nawet uważany w pewnym momencie za jego naturalnego następcę. Ostatnio jednak piłkarz mocno obniżył loty. Tymczasem ciekawe informacje na jego temat przekazało Mundo Deportivo.

Źródło przekazało, że AS Monaco wyraziło duże zainteresowanie w sprawie pozyskania piłkarza. Ekipa z Ligue 1 po zajęciu trzeciego miejsca w tabeli stanie przed szansą powalczenia w fazie ligowej Ligi Mistrzów. To jednocześnie może być szansą na odbudowanie pozycji Ansu Fatiego.

Zobacz WIDEO: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Nie jest tajemnicą, że Monaco aktualnie stawia na młodych i utalentowanych graczy, mający wzmocnić ofensywę. W ten profil idealnie wkomponowuje się piłkarz Barcy.

Jasne jest, że w klubie z Camp Nou nikt nie zamierza blokować transferu Ansu Fatiemu. Deco jako dyrektor sportowy Blaugrany w jednym z wywiadów dał wprost do zrozumienia, że piłkarza ma drzwi otwarte. Portugalczyk co prawda wyraził zadowolenia z postawy zawodnika, ale przyznał, że wszystko ma zależeć od pragnień gracza. W związku z tym, jeśli jego plan będzie dotyczył szukania innej drogi w karierze, to może z niej śmiało skorzystać.

22-latek ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast w wysokości pięciu milionów euro. W kończącym się sezonie zawodnik wystąpił w 11 meczach, spędzając na boisku blisko 300 minut.

Zobacz także: Real Madryt znów to zrobi? Nowy klejnot na horyzoncie