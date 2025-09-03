FC Barcelona ma szalony plan. Dwa transfery za 180 mln euro

09:57, 3. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fichajes.net

FC Barcelona planuje dokonać dwóch hitowych transferów przed sezonem 2026/2027. Duma Katalonii chce wówczas sprowadzić Juliana Alvareza z Atletico Madryt oraz Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan - podaje hiszpański portal Fichajes.net.

Joan Laporta - prezes Barcelony
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta - prezes Barcelony

Julian Alvarez oraz Alessandro Bastoni celami Barcelony

FC Barcelona nie była zbyt aktywna w minionym letnim okienku transferowym. Do drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka dołączyło jedynie trzech nowych zawodników – Marcus Rashford, Joan Garcia oraz Roony Bardghji. Kataloński gigant wciąż zmaga się z problemami finansowymi, które ograniczają możliwości inwestycji we wzmocnienia składu. Mimo to działacze z Camp Nou wierzą, że do startu sezonu 2026/2027 uda się ustabilizować sytuację budżetową i tym samym przeprowadzić dużo głośniejsze transfery niż ostatnio.

Jak donosi serwis „Fichajes.net”, głównymi celami Barcelony na następne lato są Julian Alvarez z Atletico Madryt oraz Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Klub ze stolicy Katalonii planuje wzmocnić dwie newralgiczne pozycje – napastnika i stopera. Alvarez, który w krótkim czasie stał się kluczowym piłkarzem ekipy Los Rojiblancos, miałby rozwiązać problem z obsadą roli napastnika. Z kolei Bastoni to filar obrony zespołu Nerazzurrich, a jego przybycie zapewniłby mistrzowi La Ligi stabilność w defensywie.

FC Barcelona jest podobno gotowa wyłożyć na ten duet aż 180 milionów euro – 100 milionów za 25-letniego Argentyńczyka oraz 80 milionów za 26-letniego Włocha. Julian Alvarez swoją karierę rozpoczynał w River Plate, a w Europie przed trafieniem do Atletico Madryt występował w Manchesterze City, z którym zdobył Ligę Mistrzów. Natomiast Alessandro Bastoni od lat związany jest z Interem Mediolan, z którym wywalczył dwa mistrzostwa Włoch oraz grał w finale Champions League. Obaj piłkarze mają już na koncie sukcesy reprezentacyjne – Alvarez został mistrzem świata, a Bastoni mistrzem Europy.

