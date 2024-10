fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jorge Mendes oferuje gigantowi ligi hiszpańskiej Tiago Santosa

FC Barcelona w tej kampanii wygląda bardzo solidnie zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Tymczasem najnowsze doniesienia Sportu przekonują, że agent Jorge Mendesa zaoferował hiszpańskiej ekipie Tiago Santosa. Zawodnik aktualnie broni barw Lille.

Jasne jest, że Hansi Flick bardzo ceni Julesa Kounde, który aktualnie może liczyć na grę na prawej obronie. Katalończycy nie mają jednak jakościowych alternatyw na dzisiaj. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń Francuza mógłby zastąpić tak naprawdę tylko Hector Fort.

Tiago Santos mógłby być zatem ciekawym rozwiązaniem dla Barcy. Tym bardziej ze w tym sezonie piłkarz wyróżnia się dobrą grą w Ligue 1. Mimo że Portugalczyk ma 21 lat, to już jest porównywany do najlepszych w historii graczy, którzy w przeszłości grali na prawej obronie. Wpływ na to ma agresywny styl gry, a także kreatywność. Ponadto Tiago Santos jest wciąż w wieku rozwojowym.

Za ewentualnym transferem portugalskiego zawodnika do ekipy z La Liga może przemawiać też stosunkowo niska cena. Tiago Santos jest wyceniany na 15 milionów euro. Zanim trafił do Lille, to bronił też barw takich ekip Estorili Praia czy Sporting. Zawodnik ma na swoim koncie także cztery występy w reprezentacji Portugalii do lat 21.

