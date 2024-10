Ferran Torres wypadł z listy życzeń TOP klubu z Premier League

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Arsenal zrezygnował z Ferrana Torresa

FC Barcelona w związku z tym, że siła ofensywna drużyny w ostatnim oknie transferowym nieco się zmieniła, brała pod uwagę rozstanie z Ferranem Torresem. W gronie chętnych na pozyskanie piłkarza znajdował się między innymi Arsenal. Według informacji Football Transfers klub z Londynu zrezygnował finalnie z planu pozyskania piłkarza, decydując się finalnie na wypożyczenie Raheema Sterlinga. Anglik został wypożyczony do Arsenalu do końca sezonu. Jak na razie rozegrał w stołecznym zespole pięć spotkań, notując w nich jedno trafienie i jedną asystę.

Ferran Torres to natomiast piłkarz, który aktualnie leczy kontuzję uda. Zawodnik ma wrócić do gry w grudniu. W tej kampanii Hiszpan rozegrał w szeregach Blaugrany łącznie 10 meczów, notując w nich jedno trafienie i dwie asysty. 48-krotny reprezentant Hiszpanii trafił do Barcy w styczniu 2022 roku. Kosztował wówczas 55 milionów euro. Wcześniej bronił barw Manchesteru City czy Valencii.

Ekipa dowodzona przez Hansiego Flicka w tym sezonie jest jak na razie liderem ligi hiszpańskiej. Fc Barcelona po rozegraniu dziewięciu kolejek ligowych ma na swoim koncie 24 punkty. To efekt ośmiu zwycięstw i zaledwie jednej porażki. Po reprezentacyjnej przerwie Katalończycy w pierwszym meczu zmierzą się z Sevillą. Spotkanie odbędzie się 20 października o godzinie 21:00.

