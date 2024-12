Real pozyska perełkę z Serie A? Ancelotti pod wrażeniem gracza

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Nico Paz znalazł się na liście transferowej Realu Madryt

Real Madryt kończy 2024 ro na pozycji wicelidera ligi hiszpańskiej. Ambicje stołecznej ekipy sięgają jednak wyżej. W związku z tym władze klubu myślami są przy wzmocnieniach zespołu. Interesujące wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że Real poważnie zainteresował się Ricardo Pazem, który latem tego roku rozstał się z RM Kastylia, dołączając do Como. Entuzjastą talentu Argentyńczyka jest przede wszystkim Carlo Ancelotti, który wychodzi z założenia, że młody gracz ma potencjał, aby stać się w przyszłości ważną postacią w szeregach Królewskich.

Paz to gracz, który ma za sobą czas spędzony w młodzieżowych zespołach Realu, gdzie zdecydowanie się wyróżniał. To zaowocowało tym, że zawodnik był w kadrze pierwszej drużyny giganta La Liga. Niemniej fakt, że w stołecznej ekipy pojawiły się tez nowe talenty takie jak na przykład Arda Guler, sprawiły, że piłkarz zaczął szukać okazji do regularnej gry w innych ekipach. Stąd transfer do jednego z klubów z Serie A.

Paz ma już na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Argentyny. Ogólnie zawodnik jest wyceniany na 20 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 17 meczach, notując w nich trzy trafienia i cztery asysty.

