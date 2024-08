Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

To nie koniec transferów Barcelony, piłkarz zagadka ma trafić na Camp Nou

FC Barcelona lada moment rozpocznie zmagania w rozgrywkach La Liga. Walkę o mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2024/2025 zainaugurują spotkaniem z Valencią w sobotę (17 sierpnia). Choć może się wydawać, że kadra zespołu została zamknięta, to Joan Laporta, Deco oraz władze klubu chcą przeprowadzić niespodziewany ruch. O szczegółach poinformował dziennikarz Adrian Sanchez.

Zdaniem dziennikarza zarząd Barcelony ukrywał do tej pory fakt, że prowadzi negocjację z nowym piłkarzem. Co więcej, ma to być zawodnik, którego nazwisko nie było łączone z klubem w mediach. Aczkolwiek, aby transfer doszedł do skutku, musi zostać spełniony pewien warunek. Vitor Roque, Clement Lenglet, Ansu Fati lub Ferran Torres muszą odejść z klubu. Dopiero wtedy będzie możliwe, aby sfinalizować transakcję z udziałem anonimowego zawodnika.

Do tej pory FC Barcelona przeprowadziła dwa wzmocnienia podczas letniego okna transferowego. Dumę Katalonii wzmocnił na początku Pau Victor, za którego Katalończycy zapłacili Gironie jedynie 2,7 mln euro. Natomiast tydzień temu Barcelona oficjalnie potwierdziła, że Dani Olmo został nowym piłkarzem klubu. Reprezentant Hiszpanii i mistrz Europy kosztował Blaugranę aż 55 milionów euro.

Natomiast w przypadku środkowego pomocnika pojawił się duży problem. FC Barcelona wciąż nie zarejestrowała zawodnika do gry w lidze, co spowodowane jest problemami związanymi z przepisami finansowymi w lidze hiszpańskiej. Natomiast nowy napastnik Pau Victor bez większych problemów będzie mógł wystąpić w nadchodzącym spotkaniu przeciwko Valencii.