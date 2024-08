Barcelona ma spory problem po transferze Olmo. Musi działać szybko

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Barcelona nie może zarejestrować Olmo w La Liga

FC Barcelona od dłuższego czasu zmaga się z problemami ekonomicznymi, a wysoki budżet płacowy utrudnia klubowi funkcjonowanie zgodnie z zasadami finansowego fair play La Liga. W tej chwili sytuacja jest na tyle poważna, że rejestracja Daniego Olmo, kluczowego wzmocnienia drużyny, stoi pod znakiem zapytania.

Według informacji podanych przez “Cadena SER”, FC Barcelona nie jest obecnie w stanie zarejestrować Olmo, a co gorsza, może w ogóle jej nie udać się tego zrobić, jeśli klub nie pozbędzie się kilku zawodników. Duma Katalonii wciąż nie powróciła do zasady 1:1, która pozwala klubom wydawać każdego zarobionego euro. Aby to osiągnąć, Barca musi wygenerować dodatkowe 60 milionów euro, co pozwoliłoby im swobodnie rejestrować nowych graczy, w tym Daniego Olmo.

W obliczu tych wyzwań, Barcelona jest zmuszona szukać różnych sposobów na zwiększenie swoich przychodów. Jednym z potencjalnych rozwiązań jest nowa umowa sponsorską z Nike, która mogłaby dostarczyć klubowi znaczny zastrzyk gotówki. Negocjacje trwają, a klub ma nadzieję na szybkie sfinalizowanie umowy, aby móc zarejestrować Olmo przed zamknięciem okna transferowego, które nastąpi za trzy tygodnie.

