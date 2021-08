FC Barcelona według informacji CalcioMercato.com złożyła propozycję Juventusowi w sprawie wymiany piłkarzy. Do ekipy z Turynu miałby na jej zasadach trafić Ousmane Dembele, a w przeciwnym kierunku Dejan Kulusevski. Włoski klub błyskawicznie odrzucił ofertę.

FC Barcelona według doniesień włoskich dziennikarzy zaoferowała Juve na początku okienka transferowego wymianę zawodników. Katalończycy liczyli, że uda im się pozyskać Dejana Kulusevskiego w zamian za Ousmane Dembele. Transakcja ostatecznie nie doszła do skutku, bo władze Starej Damy nie były nią zainteresowane.

Francuski zawodnik obecnie dochodzi do siebie po kontuzji kolana. Piłkarz urazu doznał w trakcie Euro 2020.

24-letni zawodnik trafił do Barcy w 2018 roku. Kosztował działaczy hiszpańskiego klubu 135 milionów euro. Dzisiaj rynkowa wartość zawodnika to 50 milionów euro. Łącznie wystąpił w ekipie z Camp Nou w 118 meczach, notując w nich 30 trafień.

Dembele to wychowanek Stade Rennais, który ma też w swoim piłkarskim CV taki klub jak Borussia Dortmund. Właśnie z niemieckiej ekipy trafił do Barcelony. W reprezentacji Francji zadebiutował natomiast we wrześniu 2016 roku. Od tamtej pory rozegrał w drużynie narodowej 27 spotkań.

