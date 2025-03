45 milionów i piłkarz w pakiecie – FC Barcelona kusi Arsenal

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Martinelli przed wielkim krokiem. FC Barcelona czeka

FC Barcelona w tej kampanii może liczyć na skuteczność Roberta Lewandowski i Raphinhi w ofensywie. Niemniej władze klubu rozglądają się za graczami, którzy mogliby wzmocnić zespół. Tym samym ciekawe wieści podał portal Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że Barca może wykorzystać fakt, że niejasna jest przyszłość Gabriela Martinelliego. Co prawda Brazylijczyk ma umowę ważną z Arsenalem do 2027 roku, ale angielski klub jest otwarty na to, aby sprzedać piłkarza. Za transakcją z udziałem zawodnika może przemawiać jego wszechstronność. Martinelli może grać nie tylko jako skrzydłowy, ale też napastnik.

Hiszpański serwis o tematyce transferowej przekazał, że Katalończycy mogą spróbować zaoferować za Martinelliego mniej więcej 45 milionów euro. Ponadto oprócz samych pieniędzy Barca byłaby skłonna w transakcję zaoferować piłkarza, co miałoby na celu ułatwienie sfinalizowania transferu.

Martinelli to 16-krotny reprezentant Brazylii, mający na swoim koncie dwa trafienia w drużynie narodowej. Zawodnik dołączył do Arsenalu w lipcu 2019 roku z Ituano za ponad siedem milionów euro. Aktualnie piłkarz leczy kontuzję i na boisko ma wrócić w kwietniu.

23-latek w tej kampanii rozegrał jak na razie 35 meczów, strzelając w nich siedem goli. Ponadto na koncie Martinelliego są cztery kluczowe podania.

