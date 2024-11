Ansu Fati jest na zakręcie w swojej karierze. Nie milkną spekulacje ws. przyszłości piłkarza. Fichajes.net daje do zrozumienia, że zawodnik może zakotwiczyć w Arabii Saudyjskiej.

Ansu Fati na celowniku Al-Nassr i Al-Hilal

Ansu Fati ma kontrakt z FC Barcelona ważny do końca czerwca 2027 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, ze 22-latek może wcześniej skończyć swoją przygodę z Katalończykami. Nowe wieści na temat zawodnika przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że kolejnym przystankiem zawodnika w trakcie kariery piłkarskiej może być Arabia Saudyjska. Podobno dwa czołowe kluby z Bliskiego Wschodu są zainteresowane pozyskaniem zawodnika. Chęć sfinalizowania transferu z udziałem Ansu Fatiego mogą mieć tak ambitne projekty, jak Al-Hilal czy Al-Nassr.

W jednym ze saudyjskich klubów reprezentant Hiszpanii mógłby odzyskać swoją pewność siebie. Jednocześnie wyzwaniem dla zawodnika byłoby odnalezienie się w nowym środowisku. Aktualnie piłkarz leczy kontuzję mięśniową, a powrót na boisko ma mieć miejsce w połowie grudnia.

Ansu Fati w tej kampanii wystąpił jak na razie w siedmiu meczach, w których nie zdobył jeszcze bramki i nie zaliczył asysty. Na boisku piłkarz spędził natomiast zaledwie 158 minut. Rynkowa wartość 22-latka na dzisiaj kształtuje się w wysokości 15 milionów euro. Gdyby transfer z udziałem piłkarza do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej stał się faktem, to jednym z jego kolegów klubowych mógłby być Cristiano Ronaldo lub Neymar, co mogłoby też napędzić zawodnika.

