Martin Zubimendi będzie wybierać między Manchesterem City a Liverpoolem

Manchester City znajduje się ostatnio w dołku, co sprawia, że ekipa z Etihad Stadium może w trakcie zimowego okna transferowego próbować się wzmocnić na kilku pozycjach. Między innymi mistrzowie Premier League mogą pozyskać nowego pomocnika. Fichajes.net przekonuje, że o jednego z graczy do obrony sternicy Obywateli mogą rywalizować z działaczami Liverpoolu.

Źródło przekonuje, że Martin Zubimendi to zawodnik, który dzięki udanym występom w La Liga w barwach Realu Sociedad San Sebastian dał się zapamiętać jako piłkarz, którego mocnymi stronami jest umiejętność odzyskiwania piłki, ale też wizja gry. 25-latek imponuje też kontrolą piłki i łączeniem formacji na boisku, co może skutkować niebawem transferem do jednej z czołowych ekip Premier League.

Co prawda faworytem do pozyskania zawodnika przez długi czas była ekipa z Anfield Road. Ostatnio głównym pretendentem do pozyskania gracza stał się też aktualny mistrz Anglii. Jasne jest, że aktualny pracodawca niechętnie podchodzi do sprzedaży piłkarzy. Jeśli jednak pojawi się chętny do wyłożenia 60 milionów euro, to nie będzie miał nic do powiedzenia. Tyle wynosi bowiem klauzula odstępnego zapisana a w kontrakcie piłkarza. Oba kluby z Premier League są gotowe do wyłożenia wspominanej sumy na transakcję.

Zubimendi ma kontrakt ważny z Realem Sociedad do końca czerwca 2027 roku. W tej kampanii zawodnik wystąpił w 16 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich bramkę i zaliczył też dwie asysty.

