fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Raphinha kuszony wielomilionowym kontraktem przez Al-Ittihad

FC Barcelona w tym sezonie nie ma poważniejszy kłopotów ze zdobywaniem bramek. Możliwe jednak, że wkrótce pod tym względem coś się zmieni. Jeden z graczy Katalończyków znalazł się na celowniku Al-Ittihad, podaje serwis Fichajes.net.

Na celowniku Saudyjczyków znalazł się Raphinha, mający w tej kampanii strzelonych 16 goli. Ponadto na koncie piłkarza jest 10 asyst. To sprawia, że zawodnik należy do kluczowych postaci zespołu Hansiego Flicka. Źródło twierdzi jednak, że Al-Ittihad może być do tego stopnia zdeterminowane, aby ściągnąć do siebie gracza Barcy, że może mu zaoferować kosmiczne zarobki.

Dla samego zawodnika ewentualny transfer do ekipy z Arabii Saudyjskiej wiązał się z dużą zmianą planu na rozwój swojej kariery. Piłkarz będzie musiał zatem przemyśleć czy chce zarabiać krocie, czy ma plan, aby odegrać kluczową karierę w zawodowej piłce nożnej na rynku europejskim.

27-letni napastnik trafił do Barcelony w lipcu 2022 roku. Kosztował hiszpański klub blisko 60 milionów euro. Wcześniej występował w Leeds United czy Stade Rennes. Raphinha ma też w swoim piłkarskim CV takie kluby jak: Sporting czy Vitoria Guimaraes.

31-krotny reprezentant Brazylii jak dotąd rozegrał łącznie 108 występów w ekipie z La Liga, Strzelił w nich 36 goli i zanotował też 35 asyst.

