Davies na celowniku nie tylko Realu Madryt, ale też Man Utd

Real Madryt przez długi czas celował w transfer z udziałem Alphonso Daviesa. Reprezentant Kanady miałby wzmocnić Królewskich w defensywie. Okazuje się jednak, że plany dużej firmy z La Liga może skomplikować Manchester United. Wieści w sprawie przekazał TealTalk.

Wiadomo nie od dzisiaj, że Davies ma ważną umowę z Bayernem Monachium do końca czerwca przyszłego roku. W związku z tym zawodnik jest okazją na rynku transferowy, Wydawało się, że faworytem do pozyskania piłkarza jest Real. Niemniej po przyjściu do klubu z Old Trafford nowego menedżera możliwa jest jednocześnie ofensywa transferowa w angielskiej ekipie.

Man Utd jednocześnie jest w trakcie opracowywania strategii transferowej na 2025 roku. Jednym z celów może był właśnie piłkarz giganta z Bundesligi. Tym bardziej że Luke Shaw oraz Tyrell Malacia ostatnią zmagają się z różnymi problemami.

Davies może zatem poprawić sytuację gry obronnej Czerwonych Diabłów. Wyzwaniem może być w każdym razie suma odstępnego za piłkarza, jeśli do transakcji miałoby dojść już w styczniu. Lewy defensor jest wyceniany na 50 milionów euro. Jasne jest jednak, że transfer za taką sumę zimą nie wchodzi w grę, mając na uwadze to, że graczowi kilka miesięcy później wygasa kontrakt.

W tej kampanii Davies wystąpił jak na razie w 19 spotkaniach. Zaliczył w nich trzy kluczowe podania.

