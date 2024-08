Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Inigo Martinez na radarze Al-Ittihad

FC Barcelona na koniec letniego okna transferowego może sprzedać kilku zawodników, aby móc zarejestrować Daniego Olmo. Reprezentant Hiszpanii, mimo że obecnie trwa 2. kolejka La Liga, wciąż nie został zgłoszony do gry w rozgrywkach ligowych. Wszystko przez problemy związane z problemami finansowymi przy rejestracji nowych zawodników.

Dlatego m.in. z klubem kilka dni temu pożegnał się Ilkay Gundogan. Natomiast odejście środkowego pomocnika wciąż nie sprawiło, że Duma Katalonii mogła zgłosić Olmo do gry w lidze hiszpańskiego. W najbliższych dniach rozwiązaniem tego problemu może być sprzedaż jednego z ważnych środkowych obrońców. Jak informuje dziennik L’Equipe na listę życzeń Al-Ittihad trafił Inigo Martinez.

Francuskie źródło zaznacza, że Barcelona jest otwarta na sprzedaż 33-letniego zawodnika. Decyzja dotycząca potencjalnego transferu będzie należeć do samego piłkarza, który kuszony jest olbrzymią podwyżką w porównaniu do tego, co zarabia obecnie na Camp Nou.

Inigo Martinez w Barcelonie występuje od sezonu 2023/2024, gdy trafił do Katalonii na zasadzie wolnego transferu z Athletic Bilbao. Łącznie w koszulce Blaugrany rozegrał 26 spotkań, a na murawie spędził 1712 minut.

FC Barcelona nową kampanię rozpoczęła od zwycięstwa. W debiucie Hansiego Flicka kataloński zespół wygrał (2:1) z Valencią po dublecie Roberta Lewandowskiego. W następnym meczu podopieczni niemieckiego trenera zmierzą się z Athletic Bilbao, czyli byłym klubem Inigo Martineza.