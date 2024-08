Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Greenwood będzie grał w reprezentacji Jamajki

Mason Greenwood po powrocie z wypożyczenia w Getafe nie mógł liczyć na miejsce w składzie Erika ten Haga w Manchesterze United. Z tego powodu 22-letni zawodnik musiał poszukać sobie w letnim oknie transferowym nowego pracodawcy. Wybór skrzydłowego padł na Olympique Marsylię, która zapłaciła za Anglika 26 milionów euro. To jednak nie koniec zmian w życiu młodego piłkarza.

Jak przekazał portal The Sun, w najbliższym czasie Mason Greenwood zmieni barwy narodowe na arenie międzynarodowej. Jamajska federacja piłkarska złożyła wniosek do angielskiej federacji o przeniesienie rejestracji międzynarodowej zawodnika. Wszystko wskazuje na to, że w Anglii przychylili się do wniosku Jamajczyków, bowiem proces zmiany reprezentacji jest w toku.

Greenwood ma za sobą debiut w angielskiej kadrze. Gareth Southgate powołał go w 2020 roku podczas rozgrywek Ligi Narodów. 18-letni wówczas piłkarz zadebiutował w koszulce Synów Albionu podczas spotkania z Islandią. Kilka dni później ówczesny selekcjoner Anglików odsunął go od zespołu za złamanie zasad dot. kwarantanny w czasach Covidu.

Choć piłkarz Olympique Marsylii ma za sobą grę w reprezentacji Anglii, to ze zmianą drużyny narodowej nie będzie większych problemów. FIFA zezwala na zmianę reprezentacji jeśli zawodnik nie rozegrał więcej niż 3 spotkań w kadrze przed ukończeniem 21. roku życia.

Do reprezentowania Jamajki przekonał go Steve McClaren, który wcześniej pracował jako asystent w Manchesterze United. Selekcjoner jamajskiej drużyny narodowej wierzy, że Greenwood pomoże reprezentacji awansować na Mistrzostwa Świata 2026.