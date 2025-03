Evan N’Dicka jest w doskonałe formie, co nie umknęło uwadze europejskich gigantów. Stopera Romy widziałby w swoim składzie Arsenal, z którego może odejść Jakub Kiwior - donosi w poniedziałkowe popołudnie włoski dziennik La Gazzetta dello Sport.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Evan N’Dicka typowany na następcę Jakuba Kiwiora

Kontrakt Jakuba Kiwiora z Arsenalem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, ale niewykluczone, że reprezentant Polski właśnie rozgrywa swój ostatni sezon w barwach zespołu Kanonierów. 25-letni stoper nie do końca spełnił bowiem oczekiwania na Emirates Stadium, gdzie wymagania są bardzo duże. Co więcej, włodarze londyńskiego klubu rozglądają się na rynku za nowym środkowym obrońcą, który miałby wejść w buty wychowanka akademii GKS-u Tychy.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez włoską gazetę “La Gazzetta dello Sport” Arsenal bacznie monitoruje sytuację Evana N’Dicki. Iworyjski defensor rozgrywa znakomitą kampanię, co może zaowocować hitowym transferem podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Nie tylko Kanonierzy liczą się w walce o zakontraktowanie gwiazdora Romy, ponieważ przyglądają się mu również takie ekipy jak chociażby Real Madryt czy Nottingham Forest.

Urodzony we Francji szesnastokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Wilków od lipca 2023 roku. Wówczas mierzący 192 centymetry defensor przeszedł do Romy na podstawie wolnego transferu po tym, jak wcześniej wygasła jego umowa z Eintrachtem Frankfurt. W obecnym sezonie Evan N’Dicka rozegrał 42 spotkania, w których raz wpisał się na listę strzelców i zaliczył jedną asystę. Aktualna wartość rynkowa rosłego stopera wynosi około 25 milionów euro.