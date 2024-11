Manchester United zakończył już współpracę z Erikiem ten Hagiem. Tymczasem dowiadujemy się bardzo ciekawych informacji z obozu "Czerwonych Diabłów". Otóż trener nie był zwolennikiem transferu Joshuy Zirkzee - donosi "The Sun".

Źródło: The Sun / DevilPage

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag nie chciał Joshuy Zirkzee w Manchesterze United

Manchester United fatalnie rozpoczął nowy sezon. Słabe wyniki sprawiły, że z pracą na Old Trafford pożegnał się Erik ten Hag. Tymczasowym następcą Holendra został Ruud van Nistelrooy, ale lada moment do zespołu zawita Ruben Amorim. Portugalczyk zamieni Sporting Lizbona na „Czerwone Diabły”.

Tymczasem dziennik „The Sun” przekazał bardzo ciekawe informacje z obozu Manchesteru United. Otóż Erik ten Hag nie był zadowolony z transferu, jakiego latem dokonały „Czerwone Diabły”. Holenderski szkoleniowiec nie chciał w swoim zespole Joshuy Zirkzee i jak się okazuje, trener miał swoje powody.

Brytyjska prasa donosi, że Joshua Zirkzee w przerwie miedzy sezonami nie próżnował. Były napastnik Bologni był w kiepskiej formie fizycznej, a także zyskał sporo zbędnych kilogramów. To były powody, dla których Erik ten Hag nie chciał w Manchesterze United swojego rodaka.

Joshua Zirkzee co prawda miał świetne wejście do drużyny „Czerwonych Diabłów” Reprezentant Holandii w swoim debiucie strzelił zwycięskiego gola w starciu z Fulham. Jednak później 23-latek zdecydowanie obniżył loty i obecnie znajduje się w przeciętnej formie. Napastnik Manchesteru United ma do tej pory 15 rozegranych spotkań. Oprócz jednego trafienia ma na koncie też dwie asysty.