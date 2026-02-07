Besiktas Stambuł wzmocnił skład. Posiłki z Premier League

Emmanuel Agbadou zamienił Anglię na Turcję. 28-letni iworyjski stoper przeprowadził się z Wolverhampton Wanderers do Besiktasu Stambuł za około 18 milionów euro.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Emmanuel Agbadou

Oficjalnie: Emmanuel Agbadou przeszedł do Besiktasu Stambuł

Besiktas Stambuł poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Emmanuela Agbadou z Wolverhampton Wanderers. 28-letni stoper po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku. Turecki klub zdecydował się wyłożyć na ten ruch 18 milionów euro, licząc, że solidny defensor znacząco wzmocni formację obronną i pomoże ustabilizować grę zespołu w drugiej części sezonu.

Czarne Orły były bardzo aktywne podczas zimowego okienka transferowego, które w Turcji zamknęło się dopiero wczoraj. Wcześniej na Vodafone Arenę trafili między innymi Hyeon-Gyu Oh, Amir Murillo, Junior Olaitan oraz Kristjan Asllani. Besiktas wyraźnie pokazał, iż chce poprawić wyniki sportowe. Obecnie podopieczni Sergena Yalcina mają na koncie 36 punktów i zajmują 5. miejsce w tabeli. Walka o mistrzostwo będzie trudna, jednakże celem tej drużyny pozostaje awans do europejskich pucharów.

Emmanuel Agbadou, który jest najnowszym nabytkiem Besiktasu, występował w barwach Wolverhampton od stycznia 2025 roku, gdy przeniósł się na Molineux Stadium za 20 milionów euro ze Stade Reims. Na boiskach Premier League rozegrał łącznie 30 spotkań i zdobył 1 bramkę. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia etatowego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej na około 18-20 milionów euro, co pokazuje, że turecki klub sięgnął po sprawdzonego oraz wartościowego defensora.