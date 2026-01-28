Elitim opuści Legię? Hiszpanie go chcą, ale jest duży problem! [NOWE INFORMACJE]

Legia Warszawa nie dokonała tej zimy zbyt wielu ruchów transferowych, ani "in", ani "out". Z Hiszpanii nadeszły jednak wieści, że może stracić Juergena Elitima. Goal.pl sprawdził i wiemy już co będzie z Kolumbijczykiem.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Juergen Elitim

Elitim czeka na nowy kontrakt

Juergen Elitim ma kontrakt z Legią tylko do końca tego sezonu, ale od dawna mówi się o tym, że umowa Kolumbijczyka będzie przedłużona. Wprawdzie po pierwszych rozmowach, jeszcze w listopadzie, negocjacje zawieszono na dwa miesiące, ale z naszych informacji wynika, że wkrótce strony mają znów usiąść do stołu.

Tymczasem z Hiszpanii nadeszły wieści, że Kolumbijczyka widziałoby w swoich szeregach drugoligowe Deportivo La Corunia, czyli klub, w którym Elitim już występował. Czy więc realne jest opuszczenie przez niego Legii?

Połowę wzięliby Anglicy

Goal.pl sprawdził te doniesienia. A zatem po kolei: prawdą jest, że Deportivo chce Elitima i wykonało już pewne ruchy w tej sprawie. Natomiast szanse, że dojdzie do takiej transakcji są według naszej wiedzy praktycznie równe zeru. O co chodzi? Między innymi o ekonomię. Według naszej wiedzy Deportivo mogłoby przeznaczyć na taki transfer około 300 tysięcy euro, a to się Legii zupełnie nie opłaca.

Dlaczego? Ano dlatego, że 50% ewentualnej kwoty transferowej należy się Watfordowi, skąd Elitim trafił do Legii. W takiej sytuacji z powyższej kwoty stołecznemu klubowi niewiele by zostało, a straciłby ważnego zawodnika.

Za pół roku kontrakt może być lepszy

Co więcej, pensja piłkarza… Oczywiście Deportivo byłoby w stanie zaproponować Elitimowi porównywalne albo nieco lepsze warunki niż Legia, ale nie byłaby to jakaś gigantyczna różnica. Poza tym, sam piłkarz dobrze czuje się w Polsce i nie zamierza w najbliższym czasie zmieniać otoczenia.

Tak naprawdę kolumbijski pomocnik jest w komfortowej sytuacji. Bo jeśli nawet nie przedłuży umowy z Legią, to latem będzie wolnym zawodnikiem i będzie miał szansę podpisać kontrakt (z innym klubem) na jeszcze lepszych warunkach.

Po 23. kolejkach Deportivo zajmuje piąte miejsce na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy.