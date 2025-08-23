Guardiola czeka na wyjaśnienie. Przyszłość Edersona niepewna

Manchester City planuje sprzedaż Edersona i ściągnąć w jego miejsce Gianluigiego Donnarummę. Transfer Brazylijczyka do Galatasaray nie jest przesądzony. Pep Guardiola mówi o przyszłości gwiazdy.

fot. Latin Sport Images Na zdjęciu: Ederson

Ederson trafi do Turcji? Transfer wciąż nie jest przesądzony

Manchester City sprowadził latem Jamesa Trafforda, ale szykuje się jeszcze jedna roszada między słupkami. Wiele wskazuje na to, że Etihad Stadium opuści Ederson, który trafił na listę życzeń Galatasaray. Między klubami trwają negocjacje – choć obie strony chcą się porozumieć, problemem jest ustalenie kwoty wykupu. Turecki gigant zaoferował 10 milionów euro, a Obywatele oczekują przynajmniej podwojenia tej propozycji.

W przypadku sprzedaży Edersona, do Manchesteru City ma trafić Gianluigi Donnarumma. To w tym momencie najbardziej prawdopodobny kierunek dla włoskiego bramkarza, który pożegnał się już z kibicami PSG. Triumfator Ligi Mistrzów zdecydował o jego sprzedaży, a Pep Guardiola koniecznie chce go mieć u siebie.

Najpierw jednak trzeba pożegnać Edersona. Guardiola zabrał głos w jego temacie. Nic nie jest jeszcze wyjaśnione, a transfer pozostaje pod znakiem zapytania.

– Zobaczymy jutro. Dopóki nie skończy się starcie z Brighton i nie zamknie się okno transferowe, nie możemy niczego przesądzać. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć: „OK, sprawa jest zamknięta”. Na razie wszystko sprowadza się do tego: „Co się wydarzy?” – dywagował na konferencji prasowej szkoleniowiec angielskiego giganta.