Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Milan nie dokona wielu transferów latem

Klub planuje niewielkie wzmocnienia zespołu

Rossoneri powalczą o transfer Zirkzee

Milan zmienia strategię transferową

Zeszłego lata w Milanie nastąpiło dość sporo zmian kadrowych i zespół potrzebował czasu, aby wrócić na właściwe tory. Rossoneri mają za sobą bardzo słaby początek sezonu, jednak dużo lepsza gra w ostatnim czasie sprawiła, że kampania nie jest jeszcze całkowicie stracona.

Najbliższe lato ma być jednak zupełnie inne w Mediolanie. Milan zmienia strategię transferową. – W ubiegłym roku bardzo się zmieniliśmy, ten będzie inny. Musimy cieszyć się zawodnikami, których mamy dzisiaj. Jeśli potrzebne będą nowe nabytki, nie będziemy się z tym ukrywać. Każdego roku chcemy budować konkurencyjny zespół, który będzie zwyciężał – powiedział Furlani.

Nie jest tajemnicą, że gwiazda Bolonii, Joshua Zirkzee, jest jednym z priorytetów Milanu na lato. Na to pytanie dyrektor generalny Rossonerich odpowiedział z uśmiechem. – Widziałeś go, jak gra. Zatem sam odpowiedz sobie na to pytanie.

