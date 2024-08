Dybala otwarty na transfer do Arabii. Kusi go gigantyczny kontrakt

Paulo Dybala może opuścić AS Romę i przenieść się do Al Qadsiah podpisując kontrakt na ogromną kwotę 20 milionów euro rocznie. "Sky Sport Italia" informuje, że Argentyńczyk jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, ale inne źródła sugerują, że jest otwarty na taką możliwość.

massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Dybala w Al Qadsiah może zarobić ogromne pieniądze

Paulo Dybala otrzymał lukratywną ofertę od klubu Al Qadsiah, który jest gotów zapłacić mu aż 20 milionów euro rocznie przez trzy lata. Oferta obejmuje również bonusy za osiągnięcia, co czyni ten kontrakt jednym z najbardziej atrakcyjnych w karierze Argentyńczyka. Chociaż “Sky Sport Italia” podkreśla, że Dybala wciąż analizuje swoją przyszłość, inne media, takie jak “Sportitalia”, są przekonane, że zawodnik jest gotów na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej.

Roma liczy na to, że za transfer otrzyma około 15 milionów euro, ponieważ klauzula wykupu ustalona na 12 milionów euro wygasła, co oznacza, że teraz kluby muszą negocjować bezpośrednio z włoskim klubem. Al Qadsiah jest zdeterminowany, aby wzmocnić swoje szeregi Dybala, co oznacza, że negocjacje mogą zakończyć się sukcesem.

Paulo Dybala dołączył do Romy jako wolny zawodnik po odejściu z Juventusu latem 2022 roku. Pomimo licznych kontuzji, które na przestrzeni lat wpłynęły na jego formę, Dybala zdążył zaliczyć 77 występów w barwach Giallorossich, zdobywając 34 bramki i notując 18 asyst. Choć w swojej karierze reprezentował Argentynę 38 razy, nie znalazł się w składzie na Copa America tego lata.

Dla 31-letniego piłkarza oferta z Arabii Saudyjskiej może być jednym z ostatnich wielkich kontraktów w karierze. Jeśli zdecyduje się na przeprowadzkę, z pewnością będzie to jedno z głośniejszych transferów tego lata. Roma, z kolei planuje sprowadzić w jego miejsce Federico Chiesę.

