Dwóch piłkarzy może odejść z Legii! Papszun robi porządki

Legia Warszawa może pożegnać kolejnych dwóch piłkarzy. Marek Papszun jakiś czas temu mówił o odchudzeniu kadry. Sport.pl sugeruje, że na wylocie znaleźli się Ruben Vinagre i Kacper Chodyna.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Vinagre i Chodyna pod znakiem zapytania – mogą odejść z Legii

Legia Warszawa jeszcze do niedawna grała na trzech frontach. Oprócz rywalizacji w Ekstraklasie doszła gra w krajowym pucharze i Lidze Konferencji. Na wiosnę pozostanie im tylko gra w lidze, ponieważ odpadli zarówno z Pucharu Polski, jak i europejskich pucharów. Marek Papszun podczas briefingu prasowego wspominał, że może dojść do odchudzenia kadry pierwszego zespołu.

Stołeczny klub szybko rozstał się z dwoma piłkarzami. Z Legią pożegnali się: Noah Weisshaupt i Marco Burch. Co więcej, na wylocie jest także Claude Goncalves. To jednak nie koniec zmian, ponieważ jak donosi serwis Sport.pl, możliwe są kolejne odejścia.

Pierwszy z nich to Ruben Vinagre. Portugalczyk został wykupiony ze Sportingu Lizbona i jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Ekstraklasie. Rocznie inkasuje ok. 700 tysięcy euro, co jest sporym obciążeniem dla klubowej kasy. Na dodatek jego forma nie powala na kolana. Źródło sugeruje, że jeśli nie przekona do siebie Papszuna, może zostać skreślony.

Drugi z zawodników, których przyszłość spowita jest mgłą to Kacper Chodyna. 26-latek w ostatnich sparingach grał niewiele, a w dodatku na pozycji wahadłowego, choć nominalnie jest skrzydłowym. Legia płaciła za niego ok. 850 tysięcy euro, co nie było trafioną inwestycją. Niewykluczone, że podzieli los wcześniej wspomnianych zawodników.