Chelsea stara się o pozyskanie prawego i lewego obrońcy. W przypadku finalizacji obu ruchów, do skutku będą mogły dojść transfery Hiszpanów do Barcelony.

Marcos Alonso i Cesar Azpilicueta to piłkarze, których na celowniku ma Barcelona

Wicemistrz Hiszpanii chce sprowadzić Hiszpanów, ale weto stawia Chelsea

Londyńczycy mogą zgodzić się na transfer gdy pozyskają ich następców

Barcelona będzie trzymała kciuki za Chelsea

W trwającym wciąż oknie transferowym Barcelona dokonała imponujących wzmocnień. Xavi zyskał ogromną jakość dzięki transferowi Roberta Lewandowskiego Raphinhi. Sporo zostało także zrobione w defensywie. Klub sprowadził Julesa Kounde i Andreasa Christensena. Mimo tego właśnie w formacji obronnej jest jeszcze trochę do zrobienia, o czym przekonują eksperci. Drużynie z siedzibą na Camp Nou potrzebni są boczni defensorzy, a kluczowe znaczenie dla powodzenia tych transakcji będzie miała Chelsea.

Przedstawiciel Premier League ma wiele wspólnego z interesami Barcelony. Ta chce bowiem, aby jej barwy reprezentowali Marcos Alonso i Cesar Azpilicueta. Obaj są związani kontraktem z The Blues, ale pragną przenieść się na Camp Nou, gdzie dostaliby prawdopodobnie ostatni dobry kontrakt w karierze.

Dla Barcelony problemem w sprowadzeniu hiszpańskiego duetu Chelsea jest jej weto. Londyńczycy nie mają bowiem aktualnie następców tych graczy. The Blues pracują jednak nad tym. Do drużyny Thomasa Tuchela w miejsce Azpilicuety może dołączyć Denzel Dumfries z Interu. Jego transfer to nic pewnego, aczkolwiek zainteresowanie jest.

Dużo większe szanse na reprezentowanie londyńczyków ma Marc Cucurella, który porozumiał się już z Chelsea. Klub złożył już zaś ofertę Brighton na ponad 50 milionów euro. The Blues liczą, że zostanie ona zaakceptowana. Jeżeli Dumfries (bądź innym prawy defensor) i Cucurella faktycznie dołączą do londyńczyków, ci nie będą mieli już potrzeby zastopowania transferu Alonso i Azpilicuety do Barcelony.

