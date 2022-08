Na zdjęciu:

Trzy mecze, zero bramek – to dorobek Roberta Lewandowskiego po rozegraniu trzech sparingów – a konkretnie 178 minut – w barwach FC Barcelona. W czasie, gdy niektóre media piszą już o spaleniu 50 mln euro, my mówimy – calma. Spokojnie. Jakie naprawdę wnioski można wyciągać po tych trzech meczach oraz jak wyglądało szaleństwo wokół Lewego w USA – o tym w programie “Przemowa”.

Media hiszpańskie zawsze będą krytykować Roberta Lewandowskiego. A jednocześnie będą go chwalić. W programie o tym, dlaczego

Zajrzymy też do USA, by z pomocą gościa narysować obraz szaleństwa wokół Roberta Lewandowskiego

Prowadzący: Przemysław Langier. Goście: Jakub Kręcidło (Canal Plus), Marcin Cholewiński (współpracownik Meczyki.pl, PAP)

Robert Lewandowski z Barceloną w USA – podsumowanie