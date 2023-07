Xavi Simons jest blisko kolejnej zmiany barw klubowych. L'Equipe podało, że Paris Saint-Germain kupiło zawodnika za sześć milionów euro z PSV. Niemniej pomocnik ma zostać wypożyczony do RB Lipsk, jeśli Kylian Mbappe i Neymar finalnie nie zmienią pracodawcy tego lata.

Fot. Imago / ANP Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons niewykluczone, że wkrótce znów zmieni klub

Zawodnik według doniesień L’Equipe znajduje się na celowniku RB Lipsk i Manchesteru United

W grę ma wchodzić tylko wypożyczenie pomocnika

Simons na radarze klubów z Bundesligi i Premier League

Xavi Simons to zawodnik, który na brak zajęć tego lata nie może narzekać. Dopiero co zawodnik dołączył do Paris Saint-Germain, a jego przyszłość w ekipie z Parc des Princes jest już niepewna. Najnowsze doniesienia na temat zawodnika sugerowały, że ten znajduje się na radarze Manchesteru United i RB Lipsk.

L’Equipe podało, że Simons ostatecznie zasili szeregi ekipy z Niemiec, do której ma zostać wypożyczony. Dziennikarz Fabrizio Romano podaje natomiast, że w porozumieniu klubów nie ma i nie może być opcji transferu definitywnego.

Ciekawe jest jednak to, że klub z Old Trafford cały czas ma nadzieję, że ostatecznie sfinalizuje transfer z udziałem zawodnika. Na dzisiaj jednak zdecydowanie bliżej sfinalizowania transakcji są działacze klubu z Niemiec.

Simons w ostatnim sezonie wystąpił w 34 meczach Eredivisie. Strzelił w nich 19 goli.

