Tottenham Hotspur jest zainteresowany pozyskaniem duńskiego obrońcy Joachima Andersena. 24-latek jest piłkarzem Olympique Lyon, ale od października ubiegłego roku występuje na zasadzie wypożyczenia w Fulham.

Tottenham myśli o wzmocnieniach

Sprowadzenie nowego środkowego obrońcy jest jednym z transferowych celów Tottenhamu Hotspur, który chce zwiększyć rywalizację na tej pozycji. W obecnym sezonie na pozycji najczęściej występowali Toby Alderweireld, Davinson Sanchez i Eric Dier.

Andersen do Fulham dołączył w ostatnim dniu letniego okna transferowego w ubiegłym roku i od razu stał się ważnym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Scotta Parka. Do tej pory rozegrał w jej barwach 29 spotkań w Premier League, zdobywając jednego gola. Choć nie udało mu się pomóc zespołowi w wywalczeniu utrzymania w angielskiej ekstraklasie, swoimi występami pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie.

Po zakończeniu sezonu Andersen wróci do Lyonu, z którego był tylko wypożyczony. Do francuskiego klubu dołączył latem 2019 roku za 24 miliony euro z Sampdorii Genua, ale rozegrał w jego barwach tylko 21 meczów w lidze. Duńczyk sprawdził się jednak na angielskich boiskach i niewykluczone, że pozostanie na nich na dłużej. Wcześniej Tottenham będzie musiał jednak dojść do porozumienia z Lyonem w sprawie warunków ewentualnego transferu.