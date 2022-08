PressFocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries

La Gazzetta dello Sport donosi, że Chelsea może podjąć nową próbę pozyskania Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan, jeśli Marcos Alonso jeszcze tego lata dołączy do Barcelony.

Media informują, że Dumfries może jeszcze trafić do Chelsea

The Blues zwrócą się po zawodnika Interu, jeśli Stamford Bridge opuści Marcos Alonso

Kluby już wcześniej negocjowały ten transfer, ale ze względu na wysoką kwotę odstępnego negocjacje upadły

The Blues ponownie spróbują pozyskać Dumfriesa

Denzel Dumfries jest jednym z celów transferowych Chelsea. Jednak według informacji przekazywanych przez mediolański dziennik, Inter Mediolan oczekuje za swoje piłkarza minimum 40 milionów euro, co do tej pory skutecznie odstraszało zainteresowanie zespołu z zachodniego Londynu.

Negocjacje między dwoma klubami nie trwały zbyt długo na początku tego lata, ponieważ giganci Premier League nie chcieli spełnić oczekiwań nerazzurrich, w związku z czym bardzo szybko zaniechano dalszych negocjacji.

Jednak według Gazzetta sytuacja może się zmienić w ciągu najbliższych dwóch tygodni w przypadku ewentualnego transferu Marcosa Alonso do Barcelony. W takim wypadku The Blues będą musieli poszukać nowego gracza, aby wypełnić lukę w składzie i zdaniem włoskich dziennikarzy ponownie zwrócą się do Interu Mediolan z zapytaniem o Dumfriesa.

Dumfries strzelił decydującego gola w wygranym 2:1 spotkaniu Interu z Lecce w sobotę. Simone Inzaghi nie chce jednak rozstać się z żadną ze swoich gwiazd i nalega, aby żaden zawodnik nie odszedł w ostatnich dwóch tygodniach letniego okna transferowego, o czym miał rozmawiać z dyrektorami klubu.

Chelsea jest natomiast bliska pozyskania młodego talentu z Interu Mediolan Cesare’a Casadeia. The Blues uzgodnili już warunki indywidualnego kontraktu z zawodnikiem, ale muszą osiągnąć jeszcze pełne porozumienie z nerazzurrimi.

