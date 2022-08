PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Brytyjski The Mirror informuje, że piłkarze Manchesteru United domagają się kolejnych wzmocnień zespołu w czasie letniego okienka transferowego. Kilku graczy miało udać się na rozmowę z władzami klubu, aby przedstawić swoje stanowisko w tej kwestii.

Manchester United zamyka tabelę Premier League po dwóch fatalnych porażkach, a w mediach szczególnie komentowany jest występ Czerwonych Diabłów w meczu z Brentford (0:4). Trzon drużyny złożony z bardziej doświadczonych i starszych zawodników w składzie Cristiano Ronaldo, kapitan Harry Maguire, Marcus Rashford, Luke Shaw i Bruno Fernandes odbyli rozmowę z władzami klubu domagając się transferów.

Piłkarze United, mimo że sami są winni za nędzne występy na boisku, czują, że klub wykazał brak ambicji, nie zajmując się rażącymi brakami w obecnym składzie. Tego lata United straciło pięciu graczy pierwszego zespołu – Paula Pogbę, Nemanję Matic, Juana Matę, Jesse Lingarda i Edinsona Cavaniego, ale do tej pory sprowadziło tylko trzech graczy w odpowiedzi na te odejścia.

Trwająca przez lato pogoń United za pomocnikiem Barcelony, Frenkiem De Jongiem, nie wykazuje żadnych oznak pomyślnego zakończenia, podczas gdy decyzja o sprowadzeniu pomocnika Juventusu Adriena Rabiota była powszechnie krytykowana. Pomimo przegranych dwóch pierwszych meczów pod wodzą Ten Haga, piłkarze United mają pozytywne relacje ze swoim nowym menedżerem i czują, że jego praca jest utrudniona przez nieudolne działania klubu, który nie potrafi sprowadzić odpowiednich graczy.

Czterej najwięksi rywale, w tym Tottenham, Chelsea i Arsenal, wydali tego lata znacznie więcej niż United na kluczowe transfery, mimo że w zeszłym sezonie i tak byli lepsi od nich. Starsi piłkarze United czują, że brak zdecydowanych działań ze strony klubu na rynku transferowym tego lata sprawił, że nie mają nadziei na walkę o pierwszą czwórkę i stoją przed kolejnym sezonem namaszczonym przeciętnością.

United upiera się, że wszyscy w klubie są zgodni w kontekście potrzeby nowych wzmocnień i kontynuują prace nad uzupełnieniem składu, zanim okno transferowe zostanie zamknięte. Stowarzyszenie kibiców Czerwonych Diabłów The Manchester United Supporters Trust (MUST) wydał oświadczenie wzywające właścicieli United, rodzinę Glazerów, do zwrócenia się do fanów z odpowiedzią, co zamierzają zrobić, aby powstrzymać nieuchronny upadek klubu.

– W imieniu kibiców Manchesteru United na całym świecie domagamy się pilnej i radykalnej zmiany. Oprócz protestów będziemy również zgłaszać obawy fanów bezpośrednio w klubie i domagać się odpowiedzi dla kibiców w kwestiach, w tym własności, zadłużenia, dywidend i wyników zespołu oraz potrzeby prawdziwych zmian na wszystkich tych frontach – napisano.

