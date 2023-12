IMAGO / Graham Wilson Na zdjęciu: Donny van de Beek

FC Barcelona rozważa sprowadzenie nowego pomocnika

W tym sezonie na boisko nie wybiegnie już bowiem Gavi

Dumie Katalonii swoje usługi podobno zaproponował Donny van de Beek

Donny van de Beek trafi do Barcelony? Zastąpiłby Gaviego

Dni Donny’ego van de Beeka na Old Trafford są już policzone. 26-letni pomocnik szuka opcji na przyszłość i miał zaoferować swoje usługi Barcelonie – dowiedział się kataloński dziennik “SPORT”.

Blaugrana może rozważyć wzmocnienie linii środkowej po tym, jak Gavi zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. To oznacza, że reprezentant Hiszpanii nie będzie do dyspozycji Xaviego Hernandeza aż do końca kampanii 2023/2024.

Donnym van de Beekiem poważnie zainteresowany jest Juventus, który rozmawia z Manchesterem United na temat półrocznego wypożyczenia Holendra. Stara Dama chciałaby zapewnić sobie ewentualną opcję wykupu.