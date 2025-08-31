Donnarumma na testach medycznych u giganta Premier League

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Manchester City zaplanował testy medyczne dla Donnarummy

Gianluigi Donnarumma ma tylko jeden dzień, aby zmienić klub. W poniedziałek (1 września) zamknie się okno transferowe we wszystkich TOP5 ligach w Europie. Jest już pewne, że reprezentant Włoch nie będzie dłużej związany z Paris Saint-Germain. Luis Enrique skreślił bramkarza, a paryżanie oficjalnie pożegnali go na Parc des Princes przed pierwszym domowym meczem w sezonie.

Przez ostatnie tygodnie dużo mówi się o tym, że Donnarumma dołączy do Manchesteru City. Obywatele, choć sprowadzili do klubu Jamesa Trafforda, wciąż szukają golkipera ze światowego topu. Wszystko za sprawą zbliżającego się odejścia Edersona, który ma trafić do Fenerbahce. Brazylijczyk osiągnął już porozumienie z klubem ze Stambułu, a transfer wydaje się kwestią czasu.

Według informacji Fabrizio Romano włodarze z Etihad Stadium dmuchają na zimne. Na wypadek gdyby udało im się sfinalizować transakcję, ustalili testy medyczne, które przed podpisaniem kontraktu musi przejść Gianluigi Donnarumma. W ten sposób chcą być przygotowani, aby wszystkie formalności zostały dopięte przed zamknięciem okna transferowego.

Donnarumma w poprzednim sezonie był jednym z najlepszych bramkarzy w Europie. Z nim między słupkami PSG sięgnęło po triumf w Lidze Mistrzów, Ligue 1, Pucharze Francji oraz Superpucharze Francji. Łącznie zagrał w 47 meczach, 17 razy zachowując czyste konto.