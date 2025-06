Dominik Piła nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu z Lechią Gdańsk. Zatem prawy obrońca będzie do wzięcia na podstawie wolnego transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Dominik Piła

Dominik Piła nie przedłuży kontraktu z Lechią Gdańsk

Lechia Gdańsk poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o rozstaniu z Dominikiem Piłą. Prawy obrońca ostatecznie nie przedłużył wygasającego 30 czerwca 2025 roku kontraktu z ekstraklasowym klubem. To oznacza, że 24-letni boczny defensor dołączy do nowej drużyny na podstawie wolnego transferu. W tym momencie jeszcze nie wiadomo, gdzie utalentowany wahadłowy będzie kontynuował swoją karierę.

Dominik Piła z powodzeniem występował w barwach zespołu Budowlanych od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Polsat Plus Arenę bez kwoty odstępnego po wcześniejszym odejściu z Chrobrego Głogów. Wcześniej przywdziewał koszulki Polonii-Stali Świdnica oraz Gryfu Świdnica, którego jest wychowankiem. Mierzący 187 centymetrów piłkarz w koszulce drużyny Biało-Zielonych rozegrał łącznie 80 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 4 asysty.

[Iɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ]



Drogi Lechii Gdańsk i Dominika Piły rozchodzą się. Jego wygasający kontrakt nie zostanie przedłużony, a obrońca w przyszłym sezonie nie będzie reprezentował Biało-Zielonych barw.



Dziękujemy za zaangażowanie i grę dla Lechii! Gdańsk to Twój dom! ⚪️🟢 pic.twitter.com/3i49GfKDen — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) June 10, 2025

– Lechiści, jak już wiecie, nasze drogi się rozchodzą. Chciałbym Wam podziękować za te 3 lata, które spędziliśmy razem. Nie zawsze było kolorowo, ale mimo gorszych momentów, zawsze odczuwałem Wasze wsparcie, a w Gdańsku i wśród Was czułem się jak w domu. W każdym spotkaniu dawałem z siebie wszystko, bo wiem ile ten klub i te barwy znaczą dla Was kibiców, dla ludzi pracujących w klubie oraz dla całego Gdańska. Do zobaczenia na piłkarskim szlaku, Biało-Zieloni – napisał w mediach społecznościowych Dominik Piła.