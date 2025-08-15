Manchester United przegrał rywalizację. Zawodnik wybrał inny klub

18:50, 15. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Leeds United

Manchester United interesował się Dominiciem Calvertem-Lewinem. Finalnie Anglik nie trafi na Old Trafford. Jego nowym zespołem zostało Leeds United, które już potwierdziło transfer.

Ruben Amorim
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Dominic Calvert-Lewin wzmocnił Leeds United

Manchester United długo rozglądał się za nowym napastnikiem. Media od miesięcy informowały o zainteresowaniu Viktorem Gyokeresem oraz Victorem Osimhenem. Ostatecznie Czerwone Diabły zdecydowały się na sprowadzenie Benjamina Sesko z RB Lipska. Koszt transferu wyniósł ponad 70 milionów euro. Na Old Trafford od razu zainteresowali się również Dominiciem Calvertem-Lewinem, który miałby pełnić rolę zmiennika reprezentanta Słowenii.

Finalnie angielski napastnik nie zostanie zawodnikiem Manchesteru United. Czerwone Diabły przegrały rywalizację z Leeds United. Beniaminek Premier League w piątkowe popołudnie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdził przyjście 28-latka. Transfer napastnika miał miano wolnego, ponieważ kontrakt zawodnika z Evertonem dobiegł już końca.

Dominic Calvert-Lewin spędził w ekipie The Toffees aż dziewięć sezonów. Anglik od lat stanowił o sile zespoły, mimo że z biegiem czasu jego rola w drużynie była znacznie mniejsza. Niewątpliwie Leeds United sprowadza doświadczonego napastnika, który ma im pomóc w walce o utrzymanie w Premier League.

W poprzednim sezonie Dominic Calvert-Lewin rozegrał 26 spotkań w koszulce Evertonu. W tym czasie Anglik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.

