Media informują, że FC Barcelona jest skłonna rozważyć możliwość wypożyczenia Francka Kessiego. To dobra wiadomość dla Juventusu, który mocno interesuje się pomocnikiem Blaugrany w ostatnich tygodniach.

IMAGO / Colas Buera Na zdjęciu: Franck Kessie

Juventus poszukuje wzmocnień w środku pola

Na celowniku Bianconerich znalazł się Franck Kessie

Barcelona jest gotowa zmienić swoje oczekiwania

Barcelona zgodzi się na wypożyczenie Kessiego

Dyrektor sportowy Juventusu, Cristiano Giuntoli, przeszukuje rynek transferowy, by wzmocnić środek pola. Wciąż nie jest jasna sytuacja zdrowotna Paula Pogby, dlatego klub potrzebuje nowych graczy.

Kessie opuścił Milan na zasadzie wolnego transferu w zeszłym roku i dołączył do Barcelony, podpisując czteroletni kontrakt. Walczył, by zrobić dobre wrażenie w swoim debiutanckim sezonie, ale pomocnik nie może pochwalić się dobrymi statystykami i mówi się, że Duma Katalonii chętnie go sprzeda wobec problemów finansowych.

La Gazzetta dello Sport informuje, że władze Juventusu i Barcelony spotkały się w Stanach Zjednoczonych przy okazji nadchodzącego meczu towarzyskiego, by pomówić o ewentualnym transferze. Uważa się, że Katalończycy zmienili swoje nastawienie i są gotowi zaakceptować wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. To może być przełomowy moment w negocjacjach obu klubu.

