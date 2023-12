Imago / Colas Buera Na zdjęciu: Nemanja Matić

Olympique Lyon planuje wzmocnienia w zimowym oknie transferowym

Na celowniku Olimpijczyków znalazł się m.in. Nemanja Matić

Lyon zajmuje dopiero 15. miejsce w Ligue 1

Matić, Krunić i Santamaria na radarze Lyonu

Olympique Lyon notuje jeden z najgorszych sezonów w historii klubu. Na pierwsze ligowe zwycięstwo w bieżących rozgrywkach czekali aż do listopada. Wcześniej mieli za sobą kiepską passę 10-ciu meczów bez zwycięstwa. Rozczarowujące występy powodują, że władze Lyonu zimą chcą wzmocnić kadrę, a w szczególności środek pola.

Z informacji, które możemy przeczytać na portalu “L’Equipe” francuski klub obserwuje trzech środkowych pomocników. Z transferem do Lyonu łączeni są Nemanja Matić, Rade Krunić oraz Baptiste Santamaria.

Największe szanse na przenosiny do “OL” ma Nemanja Matić, który chciałby zmienić otoczenie ze względu na problemy z adaptacją w Rennes. Serb dołączył do czerwono-czarnych przed sezonem, po tym jak wygasł jego kontrakt z Romą. W tym sezonie zagrał w 19 spotkaniach, w których zaliczył 3 asysty. Kontrakt 35-latka z klubem obowiązuje do czerwca 2025 roku.