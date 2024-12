Real Madryt odpuszcza ten ruch, nie wyda 30 milionów

Real Madryt miał plan, aby wzmocnić się w ofensywnym pomocnikiem występującym na co dzień w Ligue 1. Interesujące wieści w sprawie przekazał natomiast serwis RealMadrid Exlusivo.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ryan Cherki nie wzmocni Realu Madryt

Real Madryt w ostatnim czasie rozglądał się za wzmocnieniami do drugiej linii. Jednym z kandydatów do gry w ekipie z La Liga był Ryan Cherki. Tymczasem według informacji RealMadrid Exclusivo klub z Estadio Santiago Bernabeu nie jest już chętny na pozyskanie gracza.

Źródło podało, że na dzisiaj zawodnik jest znacznie bliżej zakotwiczenia w Premier League. Chociaż dużym zwolennikiem talentu tego gracza jest Zinedine Zidane, który według medialnych spekulacji może być rozważany przez władze Los Blancos jako następca Carlo Ancelottiego. Finalnie piłkarz może wzmocnić West Ham United, który jest gotowy wyłożyć 30 milionów euro za 21-latka.

22-krotny młodzieżowy reprezentant Francji to wychowanek AS Saint-Priest, Do pierwszej drużyny Olympique Lyon zawodnik trafił z kolei w styczniu 2020 roku. W tym sezonie piłkarz rozegrał jak na razie 14 meczów. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył trzy asysty.

Cherki ma umowę ważną do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości 20 milionów euro. Okazję na poprawę swojego bilansu Francuz będzie miał w sobotę. Wówczas piłkarze OL zmierzą się na wyjeździe z Angers. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. Zespół piłkarza powalczy o siódme zwycięstwo w sezonie.

