West Ham i Crystal Palace polują na ofensywnego zawodnika z Ligue 1

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Rayan Cherki i Alexandre Lacazette

Lyon żąda 30 milionów euro za Rayana Cherkiego

Rayan Cherki to wychowanek Olympique’u Lyon, który obecnie wyróżnia się jako jeden z najjaśniejszych zawodników w zespole. Reprezentant kraju do lat 21 przyciągnął uwagę czołowych klubów Premier League, w tym Liverpoolu i Chelsea. Chociaż zainteresowanie wielkich drużyn jest ogromne, nie można wykluczyć, że młody pomocnik zdecyduje się na transfer do klubu, który oferuje mu więcej szans na regularną grę. Dla Cherkiego ważniejszy jest rozwój niż od razu dołączenie do zespołu walczącego o najwyższe cele.

Olympique w wyniku poważnych problemów finansowych będzie zmuszony do sprzedaży kilku swoich najcenniejszych zawodników, a Cherki może stać się jednym z pierwszych, którzy pożegnają się z klubem. Okazuje się, że ofensywny gracz wzbudził zainteresowanie West Hamu oraz Crystal Palace, a więc drużyn, które walczą o utrzymanie w Premier League.

Lyon nie zamierza jednak ułatwiać sprawy zainteresowanym klubom. Z doniesień wynika, że klub z miasta nad Rodanem oczekuje za Cherkiego co najmniej 30 milionów euro. Transfer 21-letniego pomocnika może dojść do skutku już w nadchodzącym zimowym oknie transferowym, które wkrótce zostanie otwarte.

Francuski zespół w miniony weekend pewnie pokonał Niceę 4:1, przedłużając swoją serię bez porażki do siedmiu meczów we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Pierre’a Sage’a zajmują obecnie 5. miejsce w Ligue 1, tracąc do liderującego PSG aż 11 punktów.