Borussia poluje na portugalskiego stopera. Zastąpiłby Schlotterbecka

Nico Schlotterbeck prawdopodobnie odejdzie z Borussii Dortmund po zakończeniu obecnego sezonu. Według Ekrema Konura jego następcą na Signal Iduna Park może zostać Diogo Leite. Portugalczyk nie planuje przedłużać umowy z Unionem Berlin.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Diogo Leite może przejść do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund powoli godzi się ze stratą Nico Schlotterbecka, który od jakiegoś czasu wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. O niemieckiego stopera poważnie zabiega między innymi hiszpański Real Madryt, a jego odejście latem wydaje się coraz bardziej realne. Władze klubu z Signal Iduna Park rozpoczęły więc poszukiwania następcy swojego czołowego defensora. Priorytetem działaczy z Zagłębia Ruhry jest zawodnik gotowy do natychmiastowego wejścia do podstawowego składu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do wzmocnienia linii obrony drużyny BVB jest Diogo Leite. Kontrakt 27-letniego Portugalczyka z Unionem Berlin obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że wkrótce najprawdopodobniej będzie on dostępny za darmo.

Sprowadzenie tej klasy stopera bez kwoty odstępnego byłoby dla dortmundczyków świetną okazją rynkową. Włodarze klubu z Zagłębia Ruhry bacznie monitorują jego sytuację i rozważają podjęcie konkretnych kroków.

Leite z powodzeniem występuje w barwach berlińskiej ekipy od lipca 2022 roku, gdy trafił do stolicy Niemiec na zasadzie wypożyczenia z FC Porto. Sezon później został wykupiony za ponad siedem milionów euro. Mierzący 190 centymetrów defensor w trwającej kampanii rozegrał 18 spotkań, w których zanotował 1 asystę.