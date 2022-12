Pressfocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay chce opuścić Barcelonę, aby grać regularnie. Xavi wolałby jednak zatrzymać Holendra, którym interesuje się Manchester United.

Kilka miesięcy kontraktu z Barceloną ma Memphis Depay

Holender chce zmienić pracodawcę

Piłkarza w swoich szeregach widzi Manchester United

Manchester United obserwuje sytuację w Barcelonie

Wobec rozwiązania kontraktu z Cristiano Ronaldo, Manchester United został z dwoma zawodnikami na pozycję numer dziewięć. Erik ten Hag jest zmartwiony tą sytuacją. Holender daje klubowi do zrozumienia, że chciałby dostać nowego napastnika w zimowym oknie transferowym. Czerwone Diabły mają tego świadomość. Nie Jest jednak przesądzone, że ten Hag dostanie to, o co zabiega. Klub wydał bowiem latem mnóstwo pieniędzy, a budżecie jest luka spowodowana graniem bez kibiców w czasach pandemii.

Szkoleniowiec Manchesteru United może prawdopodobnie zapomnieć o kupnie takich piłkarzy jak będący objawieniem mundialu Goncalo Ramos, czy Joao Felix. Dużo bardziej realna kandydatura to Memphis Depay, który może być dostępny zimą na nieduże pieniądze.

Holender ma tylko kilka miesięcy kontraktu z Barceloną, w której jest wyłącznie zmiennikiem Roberta Lewandowskiego. Depay jest niezadowolony swoją sytuacją. Napastnikowi zależy na zmianie pracodawcy. Niewykluczone, że piłkarz zdecyduje się wrócić na Old Trafford, gdzie występował już wcześniej kilka lat temu. Przyszłość Holendra może rozstrzygnąć się w przyszłym tygodniu. Wtedy zaplanowano bowiem spotkanie zawodnika z Xavim, który wolałby go zatrzymać w zespole. W razie odejścia Holendra, trener Barcelony może nie dostać nowego napastnika w jego miejsce.

