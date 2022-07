PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Po transferach Raphinhi oraz Roberta Lewandowskiego zrobił się w linii ataku Barcelony wielki tłok. Memphis Depay nie mógłby liczyć na regularną grę, dlatego najprawdopodobniej odejdzie. Holendrem interesuje się Tottenham.

Memphis Depay nie może liczyć na regularną grę w Barcelonie w przyszłym sezonie

Xavi ceni jego umiejętności, ale nie chce, by Holender stracił sezon na ławce

Zainteresowanie napastnikiem wyraził Tottenham. Oferuje za niego 17 milionów euro

Tottenham wykorzysta overbooking w ataku Barcelony?

FC Barcelona nie zasypuje gruszek w popiele podczas trwającego okienka transferowego. Klub zdawał sobie sprawę, że linią wymagającą najwięcej wzmocnień jest ofensywa. Na Camp Nou już trafili Raphinha oraz Robert Lewandowski, udało się też przedłużyć kontrakt z Ousmane’em Dembele.

Taki przesyt w ataku wymusza też odejścia. Zakończyły się wypożyczenia Luuka de Jonga i Adamy Traore, ale byli oni jedynie zadaniowcami, wprowadzanymi przez Xaviego głównie z ławki. Nowe wzmocnienia sprawiają, że na regularną grę nie mógłby liczyć Memphis Depay. Na lewym skrzydle prym ma wieść Ansu Fati, a jego dublerem najprawdopodobniej zostanie Ferran Torres. Niekwestionowanym pierwszym wyborem w ataku będzie od teraz Robert Lewandowskim. Jego zastępcą będzie za to Pierre-Emerick Aubameyang. Na prawym skrzydle szaleć będą z kolei Ousmane Dembele i Raphinha. To oznacza, że Depay byłby dopiero siódmym wyborem. Ma to związek z tym, że na żadnej z pozycji Holender nie prezentowałby się lepiej od wspomnianych rywali.

Xavi porozmawiał w tym tygodniu z 28-latkiem. Jeżeli podopieczny zdecyduje się pozostać, trener zamierza dawać mu szanse, ale najlepiej by było, gdyby odszedł. Barcelona oczekuje za niego 20 milionów euro, co w połączeniu z wynagrodzeniem pozwoliłoby zarejestrować kilku zakupionych już zawodników. Zainteresowanie byłym graczem Lyonu wyraził Tottenham. Spurs chcą wykorzystać fakt, iż napastnik jest niejako wypychany z Camp Nou i nie zamierzają płacić za niego więcej niż 17 milionów. Jeżeli Duma Katalonii otrzyma oficjalną ofertę tej wysokości, z pewnością ją rozważy.

Depay w minionym sezonie rozegrał 37 spotkań. Strzelił w nich 13 bramek.

