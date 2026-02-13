Denzel Dumfries nie dla Liverpoolu? Może zakotwiczyć w Madrycie

Denzel Dumfries będzie łakomym kąskiem podczas letniego okna transferowego. O jego podpis powalczą Atletico Madryt oraz Liverpool - poinformował Ekrem Konur.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Atletico Madryt powalczy o Denzela Dumfriesa

Denzel Dumfries uchodzi za jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie. 29-letni wahadłowy od kilku sezonów pełni kluczową rolę w Interze Mediolan, będąc ważnym ogniwem zarówno w defensywie, jak i ofensywie zespołu. Jego dynamika, siła fizyczna oraz umiejętność włączania się do ataku sprawiają, że należy do czołówki na swojej pozycji. Nic więc dziwnego, iż Holender wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym.

Wiele wskazuje na to, że Dumfries podczas najbliższego letniego okienka transferowego zmieni otoczenie. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza zwiększa fakt, iż w jego kontrakcie znajduje się atrakcyjna klauzula odstępnego. Wynosi ona zaledwie 25 milionów euro i jest aktywna tylko dla klubów spoza Włoch.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, o podpis zawodnika powalczą Atletico Madryt oraz Liverpool. Hiszpanie są zdeterminowani, by rzucić wyzwanie Anglikom i wzmocnić prawą flankę swojego zespołu.

Mierzący 188 centymetrów defensor, który obecnie pauzuje z powodu kontuzji kostki, występuje w barwach drużyny Nerazzurrich od lipca 2021 roku, gdy przeniósł się na Stadio Giuseppe Meazza z PSV Eindhoven za ponad 14 milionów euro. 69-krotny reprezentant Holandii w aktualnej kampanii rozegrał 15 spotkań i zdobył 3 bramki. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go na 25 milionów euro.