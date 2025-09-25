Deco ruszył do Chorwacji po młode talenty. Barcelona bada rynek

Deco udał się do Zagrzebia, by spotkać się z młodymi talentami i obejrzeć mecz Dinama z Fenerbahce. Według "Sportu" dyrektor Barcelony miał na oku Rafaela Belinhę i Cardoso Varelę.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Deco

Belinha i Varela na celowniku FC Barcelony

Deco pojawił się w Zagrzebiu, gdzie towarzyszył mu agent Andy Bara. Obaj zjawili się na meczu Ligi Europy Dinamo – Fenerbahce, zakończonym wynikiem 3:1 dla gospodarzy. Dla przedstawiciela Barcelony był to jednak przede wszystkim wyjazd roboczy, ukierunkowany na rozmowy i obserwacje.

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie w Hotelu Westin z brazylijskim talentem Rafaelem Belinhą. Rozmowa miała charakter wstępny i nieformalny, ale pozwoliła stronom się poznać. W spotkaniu uczestniczył także ojciec zawodnika, co podkreśla wagę wydarzenia.

Drugim celem wyjazdu była obserwacja Cardoso Vareli. Młody zawodnik Dinama od dawna znajduje się w orbicie zainteresowań Barcelony. Klub próbował go sprowadzić już latem, lecz nie udało się osiągnąć porozumienia. Varela niedawno przedłużył kontrakt do 2028 roku, jednak wciąż pozostaje priorytetem na przyszłe okno transferowe.

Sam mecz nie pozwolił Vareli pokazać pełni możliwości, bo pojawił się na boisku dopiero w końcówce. Mimo to obecność Deco i zainteresowanie Barcelony są jasnym sygnałem, że temat nie został zamknięty.

Wizyta w Chorwacji ma też szerszy kontekst. Andy Bara od lat współpracuje z Barceloną i pomagał przy transferach Daniego Olmo czy Joana Garcii. Tym razem jego kontakty mogą okazać się kluczowe przy rozmowach z Dinamem.

Dla Deco był to krótki, ale intensywny wyjazd. Dyrektor sportowy spotkał się z piłkarzami, zaznaczył obecność Blaugrany w Zagrzebiu i obejrzał starcie Dinama z Fenerbahce. Teraz czeka go kolejna podróż, tym razem do Oviedo, gdzie Barcelona rozegra mecz szóstej kolejki La Ligi.

Zobacz również: Gwiazdor Barcelony załamany. Ta informacja rozbiła go psychicznie