Dean Huijsen został nowym zawodnikiem AS Romy. Młody Holender opuścił Juventus i wzmocnił "Giallorossich" na zasadzie wypożyczenia. Stołeczny klub tym samym przechytrzył Frosinone.

Źródło: AS Roma

IMAGO / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Dean Huijsen

AS Roma potwierdziła przyjście Deana Huijsena

Holender został wypożyczony z Juventusu

18-latek będzie występował z numerem 3 na koszulce

Oficjalnie: Dean Huijsen zasilił szeregi Romy

AS Roma za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdziła pierwszy zimowy transfer. Do zespołu Jose Mourinho dołączył Dean Huijsen. Utalentowany holenderski defensor został wypożyczony z Juventusu.

“Giallorossi” tym samym przechytrzyli Frosinone. 18-latek był o krok od dołączenia do beniaminka Serie A. Prowadzone były w tej sprawie zaawansowane negocjacje, ale do gry wkroczyła Roma. Plan Jose Mourinho przekonał Juventus do tego, aby powierzyć im młodego Holendra.

Dean Huijsen w obecnym sezonie pojawił się tylko raz na boisku w rozgrywkach Serie A. Miało to miejsce w rywalizacji “Starej Damy” z Milanem. Wówczas 18-latek spędził na placu gry 12 minut.

