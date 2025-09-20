De Jong poinformował Barcelonę o decyzji. Oferta marzeń z Arabii Saudyjskiej

Frenkie de Jong nadal nie przedłużył wygasającego wraz z końcem sezonu kontraktu w Barcelonie. Kluby z Arabii Saudyjskiej przygotowały ofertę, która mogłaby potroić obecną pensję 28-letniego pomocnika - donosi Fichajes.net.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Saudyjczycy kuszą gigantyczną pensją Frenkiego de Jonga

Frenkie de Jong ma ważny kontrakt w Barcelonie do czerwca 2026 roku, lecz nie brakuje doniesień, że reprezentant Holandii może niebawem przedłużyć umowę z katalońskim gigantem o kolejne trzy lata. W bieżącym sezonie 28-latek rozegrał już trzy mecze na wszystkich frontach.

Holender jest nie tylko filarem drużyny, ale także symbolem stabilności i jakości w środkowej formacji. Liczby mówią same za siebie – w ostatnich sezonach był jednym z zawodników z największą liczbą minut na boisku, a statystyki dotyczące celności podań i odbiorów pokazują jego realny wpływ na grę zespołu.

Jednak Frenkie de Jong znalazł się pod presją lukratywnych ofert z zagranicy. Saudyjskie kluby przygotowały propozycję, która mogłaby potroić jego aktualną pensję na Camp Nou. Zainteresowanie ze strony Arabii Saudyjskiej nie jest niczym nowym, lecz kilka klubów jest gotowych zaoferować De Jongowi historyczny kontrakt.

Barcelona w odpowiedzi przedstawiła Holendrowi długoterminową propozycję finansową, dostosowaną do możliwości klubu. Prezydent Joan Laporta i dyrektor sportowy Deco podkreślają, że zatrzymanie De Jonga w zespole jest kluczowe. Przyznają też, że konkurowanie z ofertami z Bliskiego Wschodu pod względem finansowym jest praktycznie niemożliwe.

Pomimo medialnych spekulacji, De Jong wielokrotnie deklarował chęć pozostania w Dumie Katalonii. Utrzymuje świetne relacje z trenerem Hansim Flickiem i jest szanowany w szatni jako jeden z cichych liderów drużyny. Jego otoczenie przyznaje jednak, że dokładnie rozważa wszystkie propozycje, w tym lukratywne z Arabii Saudyjskiej.

Barcelona nie chce stracić zawodnika, który rozegrał ponad 260 meczów dla Blaugrany. Przedłużenie kontraktu z Frenkiem de Jongiem byłoby dla klubu gwarancją stabilności w środku pola.