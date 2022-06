PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong w meczu z Polską

FC Barcelona pracuje nad transferem Roberta Lewandowskiego. Jednocześnie niepewna jest przyszłość Frenkiego de Jonga. Holender swoimi słowami na temat Polaka dał jednak wskazówkę sugerującą, iż chce pozostać w stolicy Katalonii.

Po meczu reprezentacji Holandii i Polski wypowiedzi dla TVP Sport udzielił Frenkie de Jong

Przyszłość Holendra w Barcelonie nie jest pewna, a sam klub pracuje nad transferem Roberta Lewandowskiego

Pomocnik docenił jakość Polaka i przyznał, że chciałby występować z nim w jednej drużynie

De Jong zostanie w Barcelonie? Chce grać z Lewandowskim

FC Barcelona pracuje nad transferem Roberta Lewandowskiego. W tym tygodniu mają zostać aktywowane dwie dźwignie finansowe, które mają pomóc klubowi w domknięciu tej i innych transakcji. Jeśli socios nie przegłosują ich aktywacji, Duma Katalonii zostanie zmuszona do sprzedaży części istotnych graczy. Takich, jak Frenkie de Jong. Od tygodni pojawiają się spekulacje, jakoby Holender miał trafić do Manchesteru United. Sam pomocnik nie marzy o takim ruchu, ale Blaugrana może nie mieć innego wyboru. Po spotkaniu reprezentacji Holandii i Polski (2:2) zapytano de Jonga na temat Lewandowskiego.

– To niesamowity zawodnik. Jeden z najlepszych na świecie. Czy podpisze kontrakt z Barceloną? To zależy od niego. Oczywiście, że chciałbym mieć Lewandowskiego w swoim zespole – powiedział pomocnik w rozmowie z TVP Sport. Dziennikarze Mundo Deportivo uważają, iż wypowiedź może sugerować chęć pozostania Holendra na Camp Nou. Z drugiej strony, w minionym tygodniu łączono kapitana Biało-czerwonych z przenosinami do Manchesteru United. Kto wie, czy obaj panowie nie spotkają się na Old Trafford. Obecnie prawdopodobniejsze wydaje się jednak ich połączenie w stolicy Katalonii.

Frenkie de Jong w minionym sezonie rozegrał 46 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery bramki i pięć asyst.

