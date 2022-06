PressFocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Manchester United buduje kadrę na nowy sezon, w którym drużynę poprowadzi Erik ten Hag. Na celowniku klubu z Old Trafford znalazł się obrońca Interu Mediolan Denzel Dumfries.

Denzel Dumfries ma za sobą bardzo udany sezon na boiskach Serie A

Holenderski obrońca znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Inter Mediolan oczekuje za niego co najmniej 30 milionów euro

Manchester United szuka w Mediolanie

Władze Manchesteru United starają się spełnić wszystkie oczekiwania nowego menedżera, który przygotował dla nich listę swoich celów transferowych. Jednym z nich jest jego rodak – Denzel Dumfries, który ma za sobą świetny pierwszy sezon na boiskach Serie A.

Dumfries do Interu Mediolan trafił zaledwie przed rokiem za prawie 14 milionów euro z PSV Eindhoven. W pierwszym sezonie w barwach Nerazzurrich rozegrał 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć bramek i dokładając do tego siedem asyst. Jego postawa sprawiła, że grono klubów, które obserwuje jego rozwój znacznie się rozszerzyło.

W ostatnich tygodniach Dumfries był łączony między innymi z Bayernem Monachium, ale teraz wśród klubów wykazujących poważniejsze zainteresowanie znalazł się Manchester United. Jak informuje Daily Mail, Nerazzurri są gotowi pozwolić Holendrowi na odejście po zaledwie roku, ale oczekują za niego co najmniej 30 milionów euro. Czerwone Diabły z wyłożeniem takiej kwoty nie powinni mieć żadnego problemu.

Dumfries nie jest jedynym defensorem Interu, który jest łączony z Manchesterem United. Na liście potencjalnych wzmocnień drużyny z Old Trafford znajduje się również Alessandro Bastoni.

