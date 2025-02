De Bruyne odejdzie z Manchesteru? Chce go lokalny gigant

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Galatasaray marzy o sprowadzeniu Kevina De Bruyne

Galatasaray miało nawiązać kontakt z gwiazdą Manchesteru City, Kevinem De Bruyne w sprawie potencjalnego transferu w letnim okienku. Kontrakt belgijskiego pomocnika wygasa po zakończeniu sezonu, a turecki gigant chce zrobić wszystko, aby przekonać go do przeprowadzki do Stambułu. Jednak negocjacje utrudnia wysoka premia za podpis. 33-letni zawodnik oczekuje 10 milionów euro, co komplikuje osiągnięcie porozumienia.

Choć trudno będzie sfinalizować transfer już w lutym, zarząd Galatasaray nie ustaje w wysiłkach, aby przekonać zawodnika. Pep Guardiola jednak nie chce słyszeć o ewentualnym odejściu Belga.

De Bruyne od dawna znajduje się w orbicie zainteresowań klubów z Major League Soccer (MLS) i rozważa przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych po zakończeniu swojej przygody w Manchesterze City. Jednak jego rodak Dries Mertens, który obecnie gra dla Galatasaray namawia go na transfer do Turcji.

Galatasaray pracuje nad wzmocnieniem składu, zwłaszcza w obliczu niepewnej przyszłości kilku kluczowych zawodników. Potencjalny transfer De Bruyne byłby dużym wydarzeniem dla tureckiej piłki, a także sygnałem, że klub ma ambicje, aby wciąż walczyć o jak najlepsze wyniki w międzynarodowych rozgrywkach.

