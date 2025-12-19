Dayot Upamecano rzeczywiście wkrótce może opuścić Bayern Monachium. Francuz zaczął brać sprawy w swoje ręce. Wraz ze swoim otoczeniem zaoferował się Liverpoolowi - informuje "TZ".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Liverpool otrzymał ofertę od Dayota Upamecano

Dayot Upamecano reprezentuje barwy Bayernu Monachium od 2021 roku. Reprezentant Francji w bawarskim zespole przeżywał wzloty i upadki. Początki jego były niezwykle ciężkie, ale w ostatnich miesiącach defensor stał się jednym z kluczowych graczy. Wkrótce jednak może dobiec końca przygoda 27-latka na Allianz Arenie. Jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Dayota Upamecano przekazuje serwis „TZ”. Francuz prowadzi rozmowy z Bayernem Monachium w sprawie nowej umowy, ale rzeczywiście wkrótce może dojść do rozstania. Defensor wraz ze swoim otoczeniem postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Usługi 27-latka zostały bowiem zaoferowane Liverpoolowi.

Mistrzowie Anglii mają swoje problemy w defensywie. Nie tak dawno Dayot Upamecano był nawet łączony z przeprowadzką na Anfield Road. Reprezentant Francji chce zatem wykorzystać sytuację i trafić do giganta z Premier League. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja klubowa wychowanka Valenciennes.

Dayot Upamecano w trwajacym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Francuski defensor ma na koncie jedno trafienie. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji ligowej przeciwko Freiburgowi.