Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

David Neres już o krok od SSC Napoli

W sobotni wieczór SSC Napoli rozpoczęło swoje zmagania w sezonie 2024/25. Zespół prowadzony przez Antonio Conte tego dnia mierzył się z drugoligową Modeną w ramach Pucharu Włoch. Spotkanie niespodziewanie po regulaminowym czasie gry zakończyło się remisem, przez co do wyłonienia potrzebny był konkurs jedenastek. W rzutach karnych lepsi okazali się „Azzurri” i to oni awansowali do kolejnej rundy.

Dzień po meczu z Modeną dochodzą dobre wiadomości dla kibiców SSC Napoli. Otóż Matteo Moretto z serwisu „Relevo” poinformował, że lada moment klub z południa Italii pozyska nowego skrzydłowego. O krok od przyjścia do zespołu Antonio Conte jest David Neres z Benfiki Lizbona.

Wspomniane źródło donosi, że SSC Napoli wkrótce będzie musiało sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Brazylijczyka. Koszt związany z przeprowadzką 27-letniego skrzydłowego wyniesie 30 milionów euro. Tym samym piłkarz obecnie reprezentujący Benfikę Lizbona stanie się jednym z najdroższych piłkarzy pozyskanych przez „Azzurrich”.

David Neres w poprzednim sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce portugalskiego zespołu. Ośmiokrotny reprezentant Brazylii w tym czasie zdołał pięć razy wpisać się na listę strzelców. 27-letni skrzydłowy może również pochwalić się 10. zaliczonymi asystami.

Sprawdź także: Conte zwrócił uwagę na problem Napoli. To utrudnia transfery