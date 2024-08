Conte zwrócił uwagę na problem Napoli. To utrudnia transfery

Antonio Conte, przyznał, że tegoroczne okienko transferowe jest trudne dla Napoli, ponieważ brak awansu do europejskich rozgrywek znacznie ogranicza możliwości przyciągnięcia nowych zawodników do klubu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte ocenił sytuację Napoli przed startem Serie A

Napoli zremisowało 0:0 w sobotni wieczór z zespołem Serie B, Modeną, w meczu Pucharu Włoch. Ostatecznie drużyna awansowała po wygranej 4:3 w rzutach karnych, jednak Antonio Conte ostrzegł, że ten wynik jest bolesnym przypomnieniem rzeczywistości i może zwiastować trudności, jeśli nie uda się sprowadzić nowych zawodników przed zamknięciem okna transferowego.

W rozmowie z mediami po meczu Conte podkreślił, że Napoli potrzebuje wzmocnień przed startem sezonu Serie A. – Wiedziałem, na co się piszę, kiedy tutaj przychodziłem, a na rynku mamy ograniczenia dotyczące wysokości wynagrodzeń zawodników – powiedział szkoleniowiec w wywiadzie dla SportMediaset. – Często zawodnicy nie chcą tutaj przyjść, ponieważ nie gramy w europejskich pucharach. Chcę jak najlepiej dla Napoli i próbuję wzmocnić skład, bo tego potrzebujemy. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale dzisiejszy mecz to była dawka rzeczywistości.

Były trener Juventusu i Interu podkreślił, że przed zespołem stoi jeszcze wiele wyzwań, zarówno na boisku, jak i w gabinetach zarządu. – Mamy dużo pracy do wykonania, zarówno my na boisku, jak i klub poza nim. Są rzeczy, które trzeba zrobić, ale nie chcę na nikogo pokazywać palcem – dodał Conte.

Conte jasno daje do zrozumienia, że Napoli potrzebuje wzmocnień, aby sprostać wymaganiom nadchodzącego sezonu, a brak europejskich rozgrywek znacznie utrudnia realizację tych planów. Czas pokaże, czy Napoli zdoła przyciągnąć nowych graczy, aby rywalizować na najwyższym poziomie w Serie A.

